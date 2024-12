Guardiola ziet ook "geweldige" Doku weer boven water komen: "Maar hij loopt altijd een risico"

Na zeven wedstrijden zonder zege beëindigde Manchester City woensdag tegen Nottingham Forest zijn droogte. En daar mocht de landskampioen zijn twee Belgen nadrukkelijk voor bedanken.

Dirigent Kevin De Bruyne wees de weg en werd verkozen tot Man van de Match, maar ook Jeremy Doku blonk uit. De dribbelkont stond voor het eerst in anderhalve maand nog eens in de basis en bedankte met een assist en een knappe goal.

"Ik weet dat die een-op-een mijn sterkte is, dus ik wist waar ik heen moest tijdens mijn actie", blikte Doku tevreden terug op zijn doelpunt.

"Daarna was het wachten op een gaatje in de verste hoek. Maar ik ben vooral blij dat we eindelijk terug gewonnen hebben."

Met zijn knalprestatie verdubbelde onze jonge landgenoot zijn statistieken in de competitie: hij zit na 10 optredens nu aan 2 goals en 2 assists.