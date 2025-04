"Dit is een droevige dag": Pep Guardiola over afscheid Kevin De Bruyne, "die standbeeld verdient"

"Het is moeilijk om De Bruyne dé beste middenvelder uit de Premier League-geschiedenis te noemen, want je moet ook respect hebben voor vele andere spelers. Maar hij is zeker een van de grootsten."

"Ik zit hier met hetzelfde gevoel als toen Vincent (Kompany) afscheid nam, of toen David (Silva) of Sergio (Agüero) ermee stopten."

"Dit is een trieste dag", windt de Spanjaard er geen doekjes om. "Maar tegelijkertijd is het ook een vrolijke dag", verwijst hij naar de vele mooie momenten die De Bruyne de club en zijn trainer heeft bezorgd.

Zondag speelt Manchester City de derby tegen Manchester United, maar dat was na het nieuws over het afscheid van Kevin De Bruyne even bijzaak op de persconferentie van Pep Guardiola .

Het afscheid van De Bruyne komt niet helemaal onverwachts, maar toch weet Guardiola het naar eigen zeggen nog maar "enkele dagen".

"Natuurlijk heb ik er met hem over gesproken. Kevin is een speciale speler en die verdient een speciale behandeling."

"De voorbije 10 jaar hebben we ontelbaar vele trainingen en gesprekken gehad, heel veel goeie en slechte momenten. We waren bijna elke dag samen."

"Dit zijn dan ook lastige beslissingen, omdat er zoveel emoties bij betrokken zijn. Want dit soort spelers hebben ons zoveel gegeven. Niet alleen goals en assists, maar ook zijn vista. Die was ongeëvenaard en dat maakt hem zo uniek."

"Met Kevin in de ploeg heeft Manchester City de voorbije jaren ontzettend veel gewonnen. En bij elk van die trofeeën speelde Kevin een belangrijke rol."

"We kunnen nu nog 2 maanden of 10 matchen genieten van Kevin. Ik hoop dat hij de warmte en liefde krijgt van de fans die hij verdient. Maar daar zijn ze hier in Engeland goed in, in het eren van hun vedetten."

Guardiola wenst De Bruyne een schitterend fin de carrière. "Ik hoop dat hij fit genoeg kan blijven om op het hoogste niveau te blijven spelen. Als hij nog hongerig is, raad ik hem aan: speel zo lang mogelijk. Want als het voorbij is, is het voorbij."