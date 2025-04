Met Champions League als kers op de taart: de straffe cijfers en records van 'assistkoning' De Bruyne bij City

Zijn impact zal nog jaren gevoeld worden in de Premier League. Kevin De Bruyne heeft meer dan zijn stempel gedruk bij Manchester City. De Belgische metronoom staat bekend om zijn splijtende passes en unieke inzicht bij de Engelse kampioen. Dat vertaalde zich ook in een goed gevulde prijzenkast en straffe records. Een overzicht.

De Bruyne is de snelste die ooit 100 assists gaf in de Premier League. Daar had hij slechts 237 wedstrijden voor nodig. Ook staat hij op 2 in de all time lijst van assistkoningen. Enkel Ryan Giggs (168) moet hij voor zich dulden.

In de laatste maanden van zijn carrière bij Manchester City kan Kevin De Bruyne zijn indrukwekkende cijfers in de zwaarste competitie ter wereld nog wat spekken.

70 goals en 117 assists in de Premier League. And counting.

Aan prijzen geen gebrek in de tienjarige passage van Kevin De Bruyne bij Manchester City.

De Belg pakte er zijn eerste Premier League-titel onder Pep Guardiola in 2018, daarna zouden er nog 5 stuks bij komen. Ook de League Cup - de tweede beker in Engeland - was een geliefkoosde prooi voor City: maar liefst 5 keer mocht KDB die trofee optillen.

Maar dé grote triomf in Manchester kwam er in het seizoen 2022-2023. De Bruyne speelde toen een vitale rol in de spetterende halve finales tegen Real Madrid. Dankzij een goal en 2 assists van de Belg gingen Courtois en co. voor de bijl.

Al volgde in de finale een grote teleurstelling. De Belg moest geblesseerd de strijd staken na ruim een halfuur voetballen. Gelukkig trokken zijn ploeggenoten de eindwinst alsnog over de streep.

Toch staat de beker met de grote oren voor eeuwig op zijn palmares. Net als de individuele prijzen die hij ontving. Zo werd De Bruyne twee keer Speler van het Seizoen en twee keer Voetballer van het Jaar in Engeland.