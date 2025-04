Roeselare klopt Huizen en kroont zich tot eerste kampioen van BeNe Conference: "Nu geen gas terugnemen"

Het was enkel nog een kwestie van tijd. Roeselare heeft zich met een klinkende zege tegen Huizen gekroond tot eerste kampioen ooit van de BeNe Conference. Op bezoek bij de Nederlanders pakten onze landgenoten al hun 3e trofee dit seizoen. De score? Een duidelijke 3-0.

Voor coach Steven Vanmedegael, die deze week aankondigde dat hij na dit seizoen andere uitdagingen opzoekt, is het alvast een mooi begin van zijn afscheidstournee met Roeselare.

Door de trofee is Roeselare ook al zeker van de halve finales in de Belgische titelstrijd. Zo kan de topploeg een droomseizoen afronden met nog een prijs. Alleen de Supercup glipte voorlopig door de vingers.

Vandaag had Roeselare aan een punt genoeg, maar behaalde het een klinkende zege tegen het kneusje van de BeNe Conference. 17-25, 16-25, 17-25 waren de setstanden, meteen goed voor de 7e zege op rij tegen Nederlandse ploegen.

Dat na een (bijna) vlekkeloos parcours in het gloednieuwe competitieformat. Enkel door de 2-3 op de vorige speeldag in Groningen moesten de West-Vlamingen hun titelfeestje nog even uitstellen.

Roeselare heeft zijn favorietenrol helemaal waargemaakt in de Bene Conference. De winnaar van de BeNe Cup en Beker van België mag zo al een derde prijs in de kast zetten dit seizoen.

"En ik denk dat de spelers hebben getoond dat ze er klaar voor waren en ze hebben eigenlijk in deze hele campagne van de Ben,e Conference geen enkele steek laten vallen, dus prachtig."

Kan Roeselare dan geen snipperdag nemen? "Nee, deze ploeg is dat gewoon op dit niveau. Al jarenlang zijn wij overal nummer 1 of 2. Dat wil zeggen dat je elke dag op training die druk probeert te creëren. Elke wedstrijd wordt gespeeld met die intensiteit, die mindset."

Met nog een wedstrijd te gaan is Roeselare al zeker van de titel in de Bene Conference. "Mooi meegenomen", zegt coach Steven Vanmedegael. "Volgende week vrijdag wacht ons nog de match thuis tegen Apeldoorn. Ik denk dat het team er zin in heeft om er gewoon 8 op 8 van te maken."

We moeten onze job blijven doen. We hebben nog een heel lang kampioenschap en heel veel doelen voor ons.

Wie maakte het meeste indruk op Vanmedegael? "Ik denk eigenlijk Jasper Wijkstra, die een heel leuke wedstrijd speelt. Het is natuurlijk een heel harde vloer, dus we hebben gekozen om een aantal spelers niet op te stellen, kwestie van geen blessures op te lopen. Dan is het leuk dat een speler die al een aantal jaren heel hard werkt vandaag die kans grijpt."

"Verhanneman had een scheur aan zijn buikspier. We nemen met hem geen enkel risico met het oog op de halve finale waar wij nu 100 procent zeker van zijn. Het is nu keuzes maken om de spelers zo fit mogelijk aan de start van die heel cruciale week te krijgen."

"Een feestje? We moeten onze job blijven doen. We hebben nog een heel lang kampioenschap en heel veel doelen voor ons: het Champions League-ticket binnenhalen en de titel binnenhalen in België."

"Het is helemaal geen moment om gas terug te nemen. Wat leuk is, we spelen op vrijdag. We kunnen op zaterdag en zondag recupereren om op maandag weer aan de slag te gaan."