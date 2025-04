Alweer slecht nieuws voor Manchester City: Erling Haaland is voor lange tijd buiten strijd met enkelblessure

Manchester City zal 5 tot 7 weken geen beroep kunnen doen op zijn topschutter Erling Haaland. De Noorse topspits viel afgelopen weekend geblesseerd uit met een zware enkelblessure in de bekerwedstrijd tegen Bournemouth. Opnieuw een zware domper voor Pep Guardiola die weer een sleutelspeler voor lange tijd ziet uitvallen.

De dokters voorspellen dat hij 5 tot 7 weken aan de kant zal staan. Een flinke streep door de rekening voor Guardiola en co.

De ploeg van Pep Guardiola staat pas 5e in de Premier League, met een achterstand van 22 punten op de eenzame leider uit Liverpool. In de Champions League werd City eerder al kansloos uitgeschakeld door Real Madrid. Nu zal het de komende weken ook nog zijn topschutter Erling Haaland moeten missen door een enkelblessure.

Het is duidelijk niet het seizoen van Manchester City .

We hebben niemand met dezelfde capaciteiten als Erling Haaland.

We hebben niemand met dezelfde capaciteiten als Erling Haaland.

The Citizens wonnen de afgelopen 4 jaar de titel in de Premier League, maar kunnen hun belabberde seizoen alleen nog wat glans geven door de FA Cup te winnen. In de halve finale speelt City tegen het Nottingham Forest van doelman Matz Sels.

Het is momenteel nog onduidelijk of Haaland fit zal geraken tegen de eventuele finale van de FA Cup die op 17 mei plaatsvindt.

"We hebben niemand met dezelfde capaciteiten als Erling", zei Guardiola erover op de persconferentie. "We spelen voorin al enkele jaren op verschillende manieren. We zullen wel een andere oplossing vinden."

Naast Ballon d'Or-winnaar Rodri verliest Guardiola dus nog een andere sterkhouder uit zijn kampioenenploeg. “Soms zijn er jaren waarin zoiets vaker voorvalt. Het gebeurt al het hele seizoen, nu dus ook op helemaal aan het einde", stelde Guardiola vast.