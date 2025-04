Red Flames focussen liever op proces dan op "te zwaar resultaat": "Maar we kunnen beter"

Over de 0 op 9 in de Nations League wil ze haar slaap niet laten. "Onze focus ligt op de toekomst en de ontwikkeling van deze groep. Het proces is belangrijker dan het resultaat."

"We willen de thuisfans dan een betere wedstrijd geven", zei Gunnarsdottir. "We kunnen beter dan vandaag. We moeten dit goed analyseren en elkaar weer recht helpen."

In de tweede helft toonde de Flames wel meer energie. "Maar Engeland was mentaal, fysiek, tactisch en technisch beter. Al betekent dat niet dat we dinsdag dezelfde wedstrijd krijgen."

Zaten er dan fouten in het plan? "In de eerste helft voelden we ons niet goed. Je ziet dat we de controle niet vinden", aldus de IJslandse. "Bovendien slikken we twee doelpunten op stilstaande fase, war ik niet gelukkig mee ben."

"Een tegenslag", zo vatte bondscoach Elisabet Gunnarsdottir de zware cijfers tegen Engeland samen. "Gelukkig krijgen we dinsdag al een herkansing, dus dan moeten we een beter plan maken."

5-0 is een te zware uitslag. We verdienden dit niet, want we hebben bij momenten ook goed voetbal gebracht.

Woorden waar Amber Tysiak zich wel in kan vinden. "We zijn aan het groeien en dat heeft tijd nodig", vulde ze aan. "We hebben vertrouwen in wat we aan het doen zijn."

"5-0 is een te zware uitslag. We verdienden dit niet, want we hebben bij momenten ook goed voetbal gebracht. Maar een ploeg als Engeland straft elk foutje af."

"We moeten nu kijken wat we beter kunnen doen. Elke match is anders", besloot ze. Ook recordinternational Janice Cayman hoopt dinsdag op een betere prestatie.

"We waren al beter in de tweede helft. Dinsdag kunnen we winnen, want we weten dat we beter kunnen. We moeten dit even laten bezinken en er dinsdag weer vol tegenaan gaan."

Welke lessen trekken de Flames uit de nederlaag? "Dat we er nu van in het begin moeten in geloven. We kunnen hen zeker pijn doen, dat hebben we al getoond in het verleden."