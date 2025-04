Van de hemel naar de hel in 5 minuten: RWDM laat promotie uit de vingers glippen tegen Patro Eisden

Ferme anticlimax voor RWDM. De leider in de Challenger Pro League moest vanavond winnen tegen Patro Eisden om de promotie in de wacht te slepen, maar in vijf dolle minuten gaf de virtuele promovendus zijn voorsprong uit handen tegen de ploeg van Stijn Stijnen. Geen promotiefeest voor RWDM, wel dé kans voor Zulte Waregem om zondag de leidersplaats over te nemen.

De bezoekers kwamen na een half uur wel uit hun overlevingsmodus en knokten zich stelselmatig in de wedstrijd, maar pas na de rust zou RWDM zich rijp tonen voor een promotie.



Het toonde na de pauze toch dat het intrinsiek meer kwaliteit heeft dan zijn tegenstander. RWDM bepaalde het tempo, maar botste lange tijd op de gedisciplineerde organisatie van Stijnen en de zijnen.



Tot minuut 65 – op vijf minuten tijd zou het van de hemel naar de hel gaan.

Nadat Biron op aangeven van Parzyszek het doelpunt van de promotie tegen het net had geknald, prikte Patro in de volgende aanval meteen terug. Abid profiteerde van knullig balverlies op het middenveld van RWDM, kapte zijn tegenstander uit en lepelde de gelijkmaker genadeloos weer in doel.



Een ferme realitycheck die de bezoekers toch even van zich af moesten schudden. Na 9 clean sheets op een rij was het de eerste tegengoal sinds 11 januari. Een aarzeling waardoor het slotoffensief te laat kwam voor RWDM, dat nog zeker een week moet wachten om de champagne te ontkurken.



Ook Zulte Waregem lacht in zijn vuistje, want zondag kunnen de West-Vlamingen de leidersplaats overnemen. En Beveren springt op zijn beurt over Patro heen na een simpele 3-0-zege op het veld van Eupen. Wat zorgt 1B toch weer voor een spannende ontknoping.