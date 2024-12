Belgen bevrijden Manchester City! De Bruyne en Doku schitteren elk met goal en assist tegen Nottingham Forest

wo 4 december 2024 22:23

Manchester City einde 3 - 0 herbekijk Nottingham Forest 8' - Doelpunt - Bernardo Silva (1 - 0) 31' - Doelpunt - Kevin De Bruyne (2 - 0) 45+1' - Geel - Nicolás Domínguez 52' - Geel - Ilkay Gündogan 52' - Geel - Morgan Gibbs-White 54' - Geel - Murillo 57' - Doelpunt - Jéremy Doku (3 - 0) 62' - Verv. Chris Wood door Taiwo Awoniyi 63' - Verv. Morgan Gibbs-White door Elliot Anderson 63' - Verv. Ola Aina door Eric da Silva Moreira 69' - Geel - Bernardo Silva 72' - Verv. Jota Silva door Ramón Sosa 74' - Verv. Kevin De Bruyne door Rico Lewis 76' - Geel - Nikola Milenkovic 90' - Verv. Jéremy Doku door Savinho 90' - Verv. Nathan Aké door James McAtee 90' - Verv. Jack Grealish door Matheus Nunes Premier League - speeldag 14 - 04/12/24 - 20:31 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Bernardo Silva na 8', 1 - 0 8' Bernardo Silva 8' Bernardo Silva 1 - 0 goal door Kevin De Bruyne na 31', 2 - 0 31' Kevin De Bruyne 31' Kevin De Bruyne 2 - 0 goal door Jéremy Doku na 57', 3 - 0 57' Jéremy Doku 57' Jéremy Doku 3 - 0

Iedereen in het Etihad Stadium recht voor Kevin De Bruyne. Als een koning keerde de spelmaker terug in de basis bij Manchester City. Samen met een andere landgenoot, Jeremy Doku, veegde hij (voor even?) weer alle twijfels van de tafel bij de kwakkelende landskampioen. Met elk een goal en een assist zorgden de Belgen voor de eerste overwinning sinds oktober voor het team van Pep Guardiola, die eindelijk weer kon lachen.



"Ooo Kevin De Bruyne, Ooo Kevin De Bruyne ..." Als een held werd onze landgenoot opnieuw onthaald als basisspeler in het Etihad Stadium.



En of ze hem gemist hebben ... Voor het eerst sinds september bracht Pep Guardiola Kevin De Bruyne opnieuw aan de aftrap bij Manchester City, dat al zeven wedstrijden op een rij niet kon winnen.



Meteen eiste onze landgenoot ook een hoofdrol op tegen het Nottingham Forest van Matz Sels. Alsof hij nooit uit de basis was verdwenen, kroop hij als kapitein opnieuw in de controlekamer. De metronoom als medicijn, het rustpunt in het twijfelende team.



Meer dan acht minuten had hij ook niet nodig om zijn wederoptreden te vieren. Meteen verloste hij de thuisploeg met een assist. De Bruyne knikte een bal naar de verste hoek, waar Bernardo Silva de deugddoende 1-0 simpel tegen het net kon tikken.

Comeback van King Kev

En nog voor het half uur - al zag hij niet veel eerder een eigen ziekenhuisbal bijna tot een gelijkmaker leiden - zorgde hij ook eigenhandig voor de 2-0.



Na een zoveelste dribbel van de immer bedrijvige Jeremy Doku - die bij zijn terugkeer ook opnieuw voor stroomstoten zorgde bij het verfletste City - mikte De Bruyne het leer loepzuiver in de verste hoek: 2-0.



Oef, dankzij de Belgen kon Guardiola weer lachen. Geen zes vingertjes in de lucht, wel twee gebalde vuisten. *Spoiler: dat zou niet de laatste keer zijn vanavond.*

Doku maakt er Belgisch feestje van