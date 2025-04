Opluchting bij Kompany: leider Bayern zet scheve situatie nog recht bij Augsburg

90+3' - Own goal - Chrislain Matsima (1 - 3)

Een nederlaag, een gelijkspel en een nipte zege tegen laagvlieger St. Pauli. Veel vertrouwen had FC Bayern München nog niet opgedaan in maart. Een probleem dat FC Augsburg niet had na 11 ongeslagen Bundesliga-wedstrijden op een rij.

Dat vertrouwen van de thuisploeg kreeg na een halfuur nog een boost, wanneer Dimitros Giannoulis een vrije trap in doel verlengde. Toch kon Bayern nog voor de pauze orde op zaken stellen: veel ruimte kreeg Jamal Musiala niet, maar hij scoorde wel.

Na een tweede gele kaart voor Zesiger van Augsburg kon Bayern de thuisploeg wel oprollen. Harry Kane en Leroy Sané buitten de man-meer-situatie perfect uit voor een verdiende 1-3-overwinning.

Een opsteker voor Vincent Kompany, die eerste achtervolger Bayer Leverkusen weer even op 9 punten ziet staan. Volgende week neemt Bayern het op tegen Inter in de kwartfinale van de Champions League.