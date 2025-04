Geen "zieke" Lennert Van Eetvelt op persmoment, maar Lotto stelt gerust voor zondag: "Het is wat Ronde-koorts"

Opvallende afwezige op de persconferentie van Lotto: Lennert Van Eetvelt. Het 23-jarige klimtalent spreekt al weken over de Ronde van Vlaanderen en is in afwezigheid van Arnaud De Lie ook de vooruitgeschoven kopman. Alleen kampt Van Eetvelt aan de vooravond van zijn debuut met wat ziekteverschijnselen. "Maar we gaan ervan uit dat hij zondag fit is", klinkt het geruststellend.

Na de heisa rond Arnaud De Lie is Lennert Van Eetvelt de vooruitgeschoven man bij Lotto om zondag voor een lichtpuntje te zorgen.



Het 23-jarige talent laat de rondekoersen en bergetappes even liggen om zijn capaciteiten in de Ronde van Vlaanderen te testen. Hij neemt het kopmanschap van De Lie over, maar de beslissing om hem te laten deelnemen stond blijkbaar al veel langer vast.

"We zijn er al vanaf december over aan het spreken met hem", vertelt ploegleider Nikolas Maes op het persmoment. "Het was zeker geen lastminutebeslissing. Hij is er echt mee bezig geweest. We hadden al als doel om hem te beschermen tijdens deze wedstrijd, omdat we geloven dat hij er de capaciteiten voor heeft."



Alleen: van de kopman was op de persconferentie geen spoor. Hij kampt momenteel met ziekteverschijnselen.



"Maar we gaan ervan uit dat we zondag een fitte Van Eetvelt aan de start zullen zien, hoor", stelt Maes - die op een top 10-plaats hoopt voor zijn poulain - gerust. "Het is vooral uit voorzorg dat hij hier niet is."



"Vanmorgen gaf hij al aan dat zijn maag aan het draaien was en hij zich toch wat duizelig voelde. Hij gaf hetzelfde ook na de training aan, dus hebben we beslist om hem even volledig te laten rusten. Daarom geen persmoment, maar hij blijft Plan A."