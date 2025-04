KV Mechelen blaast zwak Dender met vijf goals omver in doelpuntenfestijn

Rust





KV Mechelen maakte in de eerste helft brandhout van Dender dat ontstellend zwak stond te verdedigen. Binnen het kwartier stond de 2-0 al op het bord na goals van Storm en Lauberbach. Nadien kreeg Nsimba dé kans op de aansluitingstreffer, maar de spits trapte nogal knullig over de bal. Dat betaalde Dender niet veel later cash na een blunder van Verrips. Een kopbalgoal van Touba werd nog afgekeurd, maar de 4-0 kwam er alsnog via Schoofs met zijn 2e van de avond.