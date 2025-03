"We moeten beschaamd zijn": Schoofs biedt "excuses" aan aan KV Mechelen-fans en is snoeihard voor eigen ploeg

"Het is ook al een tijdje zo, we spelen niet op niveau. Ik weet niet waar het aan ligt, maar het is simpelweg onvoldoende. Ook onze eerste helft vandaag was echt weer beneden alle peil, en tegen 10 man weet je dan dat je meer mogelijkheden gaat hebben, maar we deden er te weinig mee. Neen, het was gewoonweg niet goed genoeg", sloot hij af.

"De fans hebben alle redenen om gefrustreerd te zijn, dit is niet waar wij als club en als spelers voor staan. We kunnen niet anders dan ons excuseren en volgende week beter doen."

"We moeten beschaamd zijn, we spelen gewoon slecht", schudde Rob Schoofs het hoofd na de frustrerende nederlaag tegen een tienkoppig Beerschot.

Ook trainer Besnik Hasi zocht naar de juiste woorden na de nederlaag. "Dit komt heel hard binnen", klonk het tekenend bij de coach.

"Of we een vertrouwensprobleem hebben? Dat kan. Veel belangrijke spelers doen het ook minder goed bij ons. Daarnaast kenden we ook al enkele keren pech in de slotfase. . Anders was het wellicht een totaal ander verhaal. Maar wanneer je in mindere doen bent, zit het soms allemaal tegen."

"Maar goed, we komen er samen wel uit. Ik vind het spijtig dat we onze supporters vandaag niks hebben teruggegeven, maar we moeten nu hard blijven werken", sloot hij toch strijdvaardig af.