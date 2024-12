Casper Nielsen verloor 2 maanden geleden zoontje, maar kroont zich nu tot matchwinnaar: "Dankzij steun van thuis"

Club stelt Nielsen voor om terug naar huis te keren, maar de Deen beslist om toch bij de groep te blijven en zit een dag later de volledige match op de bank. Enkele dagen later past Nielsen wel voor het competitieduel tegen ex-ploeg Union.

Bij Club Brugge tonen ze alle begrip - zij geven Nielsen alle tijd, ruimte en steun om alles te verwerken.

Naar de buitenwereld toe communiceert de landskampioen dat het om een blessure gaat.



Op 15 oktober wordt het sterrenkindje na vijf maanden ter wereld gebracht. Enkele dagen later maakt het gezin het trieste verlies bekend.



"Vijf maanden lang werd je gedragen in de buik, geliefd en verlangd, en toen kregen we nog maar een paar uurtjes in dit leven samen", schreef het koppel.



"Op 15 oktober werd ons mooie broertje geboren en nu is zijn thuis in de hemel. Onze baby niet mee naar huis kunnen nemen, is de meest hartverscheurende pijn die we ooit hebben gevoeld, maar we dragen hem bij ons en hij zal altijd deel uitmaken van onze familie. We blijven samen in moeilijke tijden."