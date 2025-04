"Zijn bescherming als jonge coach is verleden tijd": Duitse pers legt vinger op wond van Kompany en "te weinig kwalitatief" Bayern

kalender do 17 april 2025 12:15

De match van het jaar liep af in een sisser. Vincent Kompany heeft zijn door blessures geteisterd Bayern München niet voorbij de kwartfinales geloodst in de Champions League. De Duitse pers ziet dan wel verzachtende omstandigheden voor onze landgenoot, maar wijst toch op (wel wat) pijnpunten na de duels tegen Inter. Een overzicht.

Kicker: "Zijn puppybescherming is hij kwijt"

In Kicker wordt een grote analyse gemaakt van Bayern München onder Vincent Kompany. En niet alleen de Champions League-uitschakeling wordt in rekening gebracht. "Zwakke prestaties tegen gepromoveerde ploegen in de Bundesliga en de zenuwslopende ontknoping tegen Celtic in de vorige ronde, bezorgden Bayern al de nodige waarschuwingssignalen", opent het Duitse sportmedium. "Maar ook de vele tegendoelpunten in de competitie waren bijna vervlogen. Kritiek was ook niet welkom. Dat terwijl er in de zomer van 2024 een radicale verandering moest komen - al gebeurde er weinig." "Dus is het niet verwonderlijk dat dezelfde spelers, die verantwoordelijk waren voor de mislukkingen van vorige seizoenen, nu niet verder kwamen dan de kwartfinales."

Hoewel Kompany Bayern in eigen land opnieuw een titel kan bezorgen, boekt de club geen vooruitgang. Kicker

"Daar kan coach Kompany niet veel aan doen", neemt Kicker onze landgenoot nog in bescherming. "Er is te weinig kwaliteit. Er zijn sterren, maar niet in elke linie. Toch is hij verantwoordelijk voor dit team." "Kompanys Welpenschutz ist dahin", gaat het voetbalblad voort. Vrij vertaald: "Kompany geniet langer de bescherming als nieuwe en jonge coach." "Hoewel hij Bayern in eigen land opnieuw een titel kan bezorgen, boekt de club geen vooruitgang. Het seizoen is te inconsistent en de eisen liggen te laag", klinkt het bij Kicker. "Dit Bayern-team - dat volwassenheid, mentaliteit en uiteindelijk kwaliteit mist - heeft dringend behoefte aan verandering. Het valt niet uit te sluiten dat dit falen gevolgen zal hebben op spelers- en managementniveau." Tot slot volgt de bemerking: "Waarom heeft Bayern steeds zo veel geblesseerden? Kwam het door de gretige, energieverslindende speelstijl? Of zijn er ook kwalitatieve tekortkomingen op de medische afdeling?"

De cover van Kicker vandaag: "Het is niet goed genoeg"

Bild: "Droom van thuisfinale spat in stukken"

Voor Bild sprong niet Kompany in het oog, wel drie pijnlijke minuten. "Superster Harry Kane scoorde nog wel de goal van de hoop, maar niet veel later volgden 3 minuten pure horror", schrijft de Duitse krant. "De finale van de Champions League vindt plaats op 31 mei in München. Zonder Bayern. Want de droom van een thuisfinale is in stukken gespat."

Harry Kane verbijt de teleurstelling.

Sportschau: "Bayern faalt met flinterdunne marge"

Ook bij de overige media vooral aandacht voor de drie minuten opendeur bij Bayern. "Bayern München leverde een pittige strijd tegen Inter, maar drie onoplettende minuten en twee hoekschoppen kostten de Duitse recordkampioen uiteindelijk de halve finales", opent Sportschau. "Twee slecht verdedigde hoekschoppen deden de wedstrijd kantelen. Müller noemde het "onhandig" in zijn wedstrijdanalyse. Hij kreeg erna de allerlaatste kopkans van zijn Champions League-carrière bij Bayern, maar het bleek niet genoeg om de droom in leven te houden."