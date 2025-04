De vloek blijft hem achtervolgen: Kylian Mbappé is kop van Jut na exit Real (en doet pijnlijke vaststelling)

Afdruipen. Dat deed een geblesseerde Kylian Mbappé in de 75e minuut van het Champions League-duel tegen Arsenal. Zelden was een blessurewissel zo symbolisch. Niet alleen de wedstrijd, ook de Champions League zit er (weer) vroegtijdig op voor de Fransman. Het grote doel van zijn overstap is weg, en dat zou extra pieken wanneer hij na affluiten ook nog de bracket voor de halve finales zag.

Hoewel Mbappé misschien wel de bedrijvigste man tussen de lijnen was, kon hij Real Madrid niet behoeden voor een nieuwe ontnuchterende nederlaag in de kwartfinales tegen Arsenal, en erger: een vroegtijdige exit in het kampioenenbal.

De Fransman was lang de hoop van PSG op een Champions League-stunt, maar die gedeelde droom ruilde hij deze zomer in voor een zekerheidje bij Champions League-gigant Real Madrid.

Het is een niet te misverstane sneer naar de ster van die laatste ploeg: Kylian Mbappé .

Het is de opvallende titel van het verslag van de gerenommeerde Franse krant L'Équipe over de Champions League-wedstrijd tussen Arsenal en Real Madrid .

Zeker wanneer de aanvaller vanavond na twee minuten een goal afgekeurd zag worden, daarna geen enkel schot op doel kon noteren en in het slot ook nog eens geblesseerd moest afdruipen, werd het woord bij vele commentatoren weer in de mond genomen.

En zo rijst de vraag over zijn "vloek" weer op.

Voor Real Madrid was het dan wel de eerste keer in vijf jaar dat het de halve finales niet haalde. Voor Mbappé leeft de frustratie al vele jaren. Acht keer met PSG en ook één keer met Monaco kon de Fransman zijn Champions League-droom niet waarmaken. Slechts één keer haalde hij de finale.

Machteloos, zonder een enkel schot op doel, was Kylian Mbappé woensdagavond tegen Arsenal.

Machteloos, zonder een enkel schot op doel, was Kylian Mbappé woensdagavond tegen Arsenal.

Op sociale media was de aanvaller alvast meteen "trending" en kop van Jut bij de talrijke internettrollen, die de memes van Mbappé weer als een waterval lieten vloeien.



Maar ook in de Franse kranten – die schijnbaar smullen van de vaststelling dat uitgerekend PSG de tegenstander van Arsenal is in de halve finales – was de kritiek toch niet mals.



"Machteloos, zonder een enkel schot op doel, was Kylian Mbappé woensdagavond tegen Arsenal. Hij was niet in staat om de illusie van de heldendaad te voeden", schreef L'Équipe.



"Dit is ongetwijfeld een van de meest onverwachte teleurstellingen uit zijn carrière, maar de Fransman was nooit in staat om de weg naar een comeback te forceren. Met amper gevaar bleef zijn remontada bij flauw gefluister."

"Uitgeschakeld, geblesseerd en weer een doel aan diggelen", schreef Le Parisien. "Mbappé loopt nu het risico zijn eerste seizoen in Madrid te moeten doorbrengen zonder een grote prijs. En ziet zijn droom van de Ballon d'Or in duigen vallen. Blijft het bij een blanco seizoen?"



Het blijft voorlopig dus spokenjagen voor Mbappé in de Champions League.