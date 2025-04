Vincent Kompany baalt om gemiste kansen: "Pijnlijke realiteit dat we geen CL-finale in eigen stadion zullen spelen"

Inter heeft woensdagavond de Champions League-droom van Bayern München begraven: het team van Vincent Kompany zal geen finale voor eigen volk spelen in de Allianz Arena. Een pijnlijke realiteit, moest onze landgenoot bekennen na het gelijkspel in Milaan.

Het was de natte droom van Bayern: straks de Champions League-finale winnen in München. Maar Inter gunde de Duitsers geen happy end. Na de 1-2 van vorige week in Beieren werd het gisteravond 2-2 in Milaan. Exit Bayern dus. Weg CL-droom.

"We hebben veel kansen gehad. Meer dan Inter. Ik zit met gemengde gevoelens. Maar de pijnlijke realiteit is dat we geen Champions League-finale voor eigen volk zullen spelen", zuchtte Bayern-coach Vincent Kompany na afloop.

Onze landgenoot wees daarvoor onder meer naar de waslijst aan geblesseerden: met Coman, Davies, Ito, Musiala, Neuer, Pavlovic en Upamecano ligt ruim een half elftal in de lappenmand. "Dat was ons grootste probleem tegen Inter."

"Ik denk dat we - los van het resultaat - een goed Bayern zagen in de heenmatch. Ook in de terugwedstrijd hebben we een positieve ingesteldheid getoond. Over 2 wedstrijden hebben we genoeg kansen gecreëerd om door te stoten. Kansen die we normaal altijd afmaken."

"Maar we zullen geen finale spelen in ons eigen stadion en dat kunnen we niet meer veranderen. We kunnen onszelf weinig verwijten. Nu ligt onze focus op de Bundesliga en het WK voor clubs."