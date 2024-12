VIDEO - Ondanks goal en assist van Loïs Openda is Leipzig na 0 op 18 als eerste uitgeschakeld

RB Leipzig heeft de bedenkelijke eer de eerste ploeg te zijn die mathematisch is uitgeschakeld in het nieuwe Champions League-format. Ook tegen Aston Villa kon Leipzig geen punten sprokkelen, ondanks een goal en een assist van Loïs Openda.

Maar de Britse subtopper maakte tegen Club Brugge al duidelijk dat het graag cadeautjes uitdeelt en dat was vandaag niet anders. Openda profiteerde volop van mistasten achterin en gaf de Red Bull Arena nog voor rust vernieuwde hoop.

Een pijnlijke conclusie voor de ploeg van Loïs Openda en Arthur Vermeeren , die vandaag al voor de 6e keer op rij onderuit ging in de vernieuwde League Phase.

Niet Sturm Graz, Slovan Bratislava of Young Boys Bern, wel RB Leipzig wordt als eerste aan de deur gezet op het kampioenenbal.

Na rust beleefde de thuisploeg helaas meer van hetzelfde. Opnieuw incasseerde Leipzig een vroege tik, Gulacsi zag er niet best uit op een uithaal van Duran. De assist was voor Tielemans, al was zijn korte passje zeker niet beslissend voor het doelpunt.

Wie wel een écht beslissende pass uit zijn sloffen toverde, was Loïs Openda. Net als bij zijn goal dook hij opnieuw goed de ruimte in. Daarna ging hij even op de rem staan vooraleer hij Baumgartner bediende aan de tweede paal.

Eindelijk het eerste puntje voor de Duitsers? Nee, hoor. Ross Barkley diende Leipzig in minuut 85 toch nog definitief de doodsteek toe. Einde verhaal voor Openda en co. dus, Villa nestelt zich op plek 3.