Manon De Roey heeft opnieuw een tourkaart te pakken voor de felbegeerde LPGA Tour

In 2023 had Manon De Roey zich al via de zogenoemde Q School geplaatst voor de LPGA Tour. Dat deed ze dit jaar nog eens over, waardoor ze opnieuw verzekerd is van een felbegeerde Tourkaart voor de Tour.

De Roey was op de baan in Mobile, Alabama, sterk uit de startblokken geschoten met een rondje van 67 slagen. Na rondjes van 69, 68 en 67 slagen bleef ze in de kop van het klassement kamperen.



Met een vijfde en laatste ronde van 70 slagen eindigde De Roey uiteindelijk op de vierde plaats, wat ruimschoots volstond voor haar Tourkaart.