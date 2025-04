Alexander Doom spoelt blessureleed door met bemoedigende chrono in opener Diamond League

Op de Olympische Spelen van Parijs moest Europees kampioen en Belgisch recordhouder Alexander Doom de strijd staken in de halve finales met pijn in zijn adductor. Bijna 9 maanden later liep hij in China zijn eerste 400 meter sinds zijn blessure.

Op de Diamond League-opener in Xiamen stond Doom meteen zijn mannetje tussen kampioenen als Christopher Bailey en Kirani James.

Zonder enige vorm van wedstrijdritme was de top 3 was nog te hoog gegrepen, maar Doom gooide zich wel als 5e over de streep, net achter drievoudig olympisch medaillewinnaar James.

Dat deed hij in een bemoedigende tijd voor het vervolg van zijn comeback. Met 44"92 dook Doom al onder de 45 seconden.

De Botswaan Ndori won het rondje in 44"25, goed voor de snelste tijd van het prille seizoen.

Volgende week loopt Doom ook de 400 meter in Shanghai. Daarna blijft hij in China voor de World Relays met de Belgische estafetteploegen.