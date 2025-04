LIVEBLOG: Team Riffa plaatst zich met overtuigende zege alsnog voor kwartfinale in Japan

Team Riffa opent met nederlaag

Team Riffa heeft zijn eerste wedstrijd van het seizoen niet kunnen winnen. In de opener van de World Tour in Utsunomiya in Japan hebben de Belgen het onderspit moeten delven tegen Toulouse: 21-18.



Bij Toulouse spelen met Rambaut en Seguela twee spelers die vorig jaar olympische vicekampioen werden in eigen land. Toch weerde Team Riffa zich kranig, maar miste Dennis Donkor net iets te veel tweepunters.



Als ze straks London - in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden een Amerikaans team - kunnen kloppen, stoten ze alsnog door naar de kwartfinales.