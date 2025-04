De broers Borlée nemen het stokje van hun vader over als coach: "Ze zijn superenthousiast"

Kevin en Jonathan Borlée treden in de voetsporen van hun vader. Sinds kort trainen zij de groep atleten die Jacques Borlée onder zijn hoede had. Jonathan Sacoor en Daniel Segers zijn enthousiast. "Ze zetten zijn werk voort, alleen de stijl is wat anders", reageren ze.

"Ze zijn superenthousiast en ik ben zelf ook supertevreden over de samenwerking. De rust is teruggekeerd en de sfeer zit goed."

Ook Daniel Segers is erg tevreden met zijn nieuwe coaches. "Ik heb maar een korte periode onder Jacques getraind en ik vond het jammer dat hij ermee stopte", vertelt hij.

"Maar Kevin en Jonathan zetten zijn werk voort, enkel de stijl is een beetje anders. Zoals Jacques Borlée bestaan er immers geen twee", lacht Segers, die weer fit is na zijn blessure op het EK in zaal.

"Donderdag vertrekken we naar de World Relays in China (10-11 mei). Daar willen we ons plaatsen voor het WK atletiek in september."