LIVE: Jackson brengt Chelsea, met Romeo Lavia voor het eerst in 4 maanden in de basis, op voorsprong tegen Everton

Op 14 januari stond Romeo Lavia voor het laatst aan de aftrap bij Chelsea, maar vandaag maakt onze landgenoot zijn wederoptreden in de basiself van coach Enzo Maresca. The Blues ontvangen Everton in een zonnig Stamford Bridge. De inzet voor Lavia en co? Een ticket voor de Champions League. Volg de wedstrijd hier live met tekstupdates.