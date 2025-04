KAA Gent vraagt "realisme" na overleg met fans: "Heropbouw zal tijd vergen, meer dan we zouden willen"

Toch ontkent de club niet dat de resultaten tegenvallen. "Niet alle sportieve keuzes waren succesvol", klinkt het. "Er werden een aantal geslaagde transfers afgerond, maar vorige zomer hebben we te veel ingezet op potentieel voor de toekomst en te weinig op ervaring, mentaliteit, leiderschap en onmiddellijke inzet."

"Het doel bij de start van het seizoen was om op lange termijn te werken met de nieuwe coach en een nieuw spelsysteem. Dat is niet gelukt, en nu zetten we alles in op correctie: spelers met het echte Buffalo-DNA, die werken, strijden en trots zijn om onze kleuren te dragen."

"We willen eerlijk communiceren en vragen daarom realisme naar de toekomst toe. KAA Gent zal een heropbouw moeten ondergaan die tijd zal vergen. Meer tijd dan we allemaal samen zouden willen."

"We vechten keihard om snel te gaan, maar zijn daardoor al een paar keer gestruikeld. Maar de aanhouder wint. Vallen en blijven opstaan. De rug rechten. All together. We moeten weer een sterke, herkenbare ploeg uitbouwen. Stap voor stap."

"Tot slot: de club voelt de ontgoocheling, onze spelers voelen de ontgoocheling. Die is terecht. Maar nu willen we samen doorzetten. KAA Gent heeft in zijn geschiedenis vaker moeilijke periodes gekend, en telkens zijn we er samen sterker uitgeraakt. Wij blijven ambitieus, wij blijven geloven in onze club en in jullie."

AA Gent speelt morgen om 13.30 uur thuis tegen Anderlecht. Kan het dan ook sportief weerwoord bieden?