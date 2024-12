Dankzij 2 goals in 3 minuten: Real Madrid doet treffer De Ketelaere teniet en zet opmars op kampioenenbal in

di 10 december 2024 23:04

Atalanta einde 2 - 3 Real Madrid 10' - Doelpunt - Kylian Mbappé (0 - 1) 36' - Verv. Kylian Mbappé door Rodrygo 45+2' - Geel - Aurélien Tchouaméni 45+2' - Doelpunt strafschop - Charles De Ketelaere (1 - 1) 56' - Doelpunt - Vinícius Júnior (1 - 2) 58' - Verv. Mario Pašalic door Lazar Samardzic 59' - Doelpunt - Jude Bellingham (1 - 3) 65' - Doelpunt - Ademola Lookman (2 - 3) 74' - Verv. Berat Djimsiti door Odilon Kossounou 75' - Verv. Charles De Ketelaere door Mateo Retegui 75' - Verv. Raoul Bellanova door Davide Zappacosta 84' - Verv. Dani Ceballos door Luka Modric 84' - Verv. Brahim Díaz door Raúl Asencio 87' - Verv. Jude Bellingham door Arda Güler 87' - Verv. Matteo Ruggeri door Nicolò Zaniolo 90+2' - Geel - Odilon Kossounou 90+3' - Geel - Lucas Vázquez UEFA Champions League - speeldag 6 - 10/12/24 - 21:01 Doelpunten time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime goal door Kylian Mbappé na 10', 0 - 1 10' Kylian Mbappé 0 - 1 Kylian Mbappé 10' penalty door Charles De Ketelaere na 45+2', 1 - 1 45+2' Charles De Ketelaere 45+2' Charles De Ketelaere 1 - 1 goal door undefined Vinícius Júnior na 56', 1 - 2 56' Vinícius Júnior 1 - 2 Vinícius Júnior 56' goal door Jude Bellingham na 59', 1 - 3 59' Jude Bellingham 1 - 3 Jude Bellingham 59' goal door Ademola Lookman na 65', 2 - 3 65' Ademola Lookman 65' Ademola Lookman 2 - 3

Oef, Real Madrid weet weer wat winnen is in de Champions League. De recordkampioen had het vanavond niet onder de markt met Atalanta, maar doelpunten van supersterren Mbappé, Vinicius en Bellingham trokken de Koninklijke over de streep. Een fraaie penaltygoal van De Ketelaere levert zo niets op voor de Italianen.

De Engelse leider bleek twee weken geleden nog een maatje te groot voor Real Madrid, vandaag wachtte met Atalanta opnieuw een ploeg die bovenaan stond in de vaderlandse competitie. Maar nieuw puntenverlies kon de titelverdediger in de Champions League zich niet veroorloven, anders zou de kwalificatie in het gedrang komen. En dus moesten de Madrileense vedetten vanavond nog eens vol aan de bak. Een boodschap die Kylian Mbappé begrepen had: na enkele moeilijke weken schudde hij in de eerste helft de zorgen van zich af met een knappe controle en dito goal. Domper op zijn avond: even later moest hij geblesseerd naar de kant.

Nog voor rust was de voorsprong van Madrid echter alweer weggespoeld. Charles De Ketelaere posteerde zich vol vertrouwen achter een elfmeter en jaste die heerlijk in de bovenhoek. Maar die goal zou niets opleveren, want in 3 gekke minuten sloop Real weer helemaal weg van Atalanta. Vinícius kreeg het leer met de nodige portie geluk voor zijn voeten en maakte er 1-2 van, even later degradeerde Bellingham zijn belager tot kegeltje en tekende hij voor de 1-3. Een sterk Atalanta prikte nog terug dankzij Lookman. De Nigeriaan versloeg Thibaut Courtois in zijn korte hoek, Madrid moest zo nog een halfuur overleven. Maar de 3-3 bleef uit en zo doet de Koninklijke een gouden zaak in deze League Phase. Het klimt naar een iets veiligere 18e stek, Atalanta valt uit de top 8.

Bekijk ook de andere goals: