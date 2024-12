"Zelfs op m'n 36e had ik nog kippenvel": Club Brugge glundert na nieuw stuntje en "historische" (?) kwalificatie

wo 11 december 2024 00:05

Jan Breydel beleeft opnieuw hoogdagen. Een nieuwe stunt in de Champions League tegen Sporting deed het stadion uit zijn voegen barsten. Dat nu ook een historische kwalificatie in de maak zou zijn, maakte het volksfeest achteraf compleet. "Dit zijn momenten om te koesteren", klonk het uitgelaten bij de spelers.

De ontlading was groot bij Club Brugge.



Toen onverwachte held Casper Nielsen zijn ploeg in het slot op weg schoot naar een nieuwe stunt in de Champions League, ontplofte het stadion. Wanneer niet veel later het laatste fluitsignaal weerklonk, sijpelde het besef binnen. "Het was heel mooi om te zien hoe blij de supporters waren", wreef ook de anders immer koele Simon Mignolet zich in de ogen. "Zelfs op mijn 36e had ik nog kippenvel, en dat gebeurt niet vaak bij mij", glimlachte hij. "Ik ben alvast zeer blij dat ik dit nog mag meemaken. Ook ons ererondje in het stadion: alle supporters waren blijven zitten en volop aan het vieren. Dat zijn toch momenten om te koesteren."

Vandaag was het de bank die voor deze driepunter gezorgd heeft. Simon Mignolet

Niet alleen de stuntzege tegen Sporting an sich, ook het feit dat Club de magische grens van de 10 punten - die volgens alle gespecialiseerde databureaus garant zou staan voor de volgende (tussen)ronde - heeft bereikt. "Dit is toch een stukje geschiedenis, zoals de coach het ook benoemde", knikte Mignolet. "Oké, we weten nog niet exact of het genoeg is en we hebben nog twee wedstrijden te spelen, maar wie weet wat er nog mogelijk is als we doorgaan op dit elan ..." "Als je al 10 punten hebt kunnen pakken in deze vernieuwde Champions League en deze beresterke poule, mag je nu toch al spreken van een geslaagde campagne." En dat allemaal na die dramatische start vandaag. Na twee minuten kwam Club al op achterstand.



"Soms is het niet slecht dat je dan al wakker geschud wordt. Het gaf ons alvast de tijd om terug te knokken, en we hielden het hoofd koel", vertelde Mignolet.

"Onze coach zorgde er ook voor dat we tactisch beter stonden na de rust, waardoor we de controle weer wat konden herwinnen. En dan zie je dat onze invallers ook goed in het spel komen en we uitstekend kunnen counteren. Zo maakt Nielsen ook de winnende treffer." "Vandaag was het de bank die voor deze driepunter gezorgd heeft", sloot hij af.

Hoop doet leven

Ook Maxim De Cuyper droomde na de wedstrijd stiekem al van de volgende stap in de Champions League. "Het zou blijkbaar genoeg moeten zijn, hé?" lachte hij. "Laat ons hopen dat dat ook effectief het geval is. We hebben alleszins een grote stap gezet, en die doet zeer veel deugd." Mignolet kreeg er naar eigen zeggen zelfs kippenvel van, maar De Cuyper bleef er toch wat rustiger onder. "Ik voelde vooral veel ontlading. Dat je dit als groep kan neerzetten tegen deze sterke tegenstander ... Daarvoor mogen we ons toch op de borst kloppen. Niet veel mensen hadden op voorhand verwacht dat we 8 punten zouden halen, laat staan tien punten."

Vandaag was het de bank die voor deze driepunter gezorgd heeft. Nicky Hayen