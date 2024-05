Titelverdediger Denver en Indiana slaan terug tegen Minnesota en New York

Titelverdediger Denver Nuggets heeft zich vrijdagnacht teruggeknokt in de halve finale van de NBA-play-offs tegen Minnesota Timberwolves. Onder leiding van MVP Nikola Jokic won het ruim van Anthony Edwards en co., de Wolves leiden nu met 2-1. Ook de Indiana Pacers konden de stand op 2-1 brengen met winst tegen de New York Knicks.

Indiana en Denver hebben vrijdagnacht na elk twee nederlagen de spanning teruggebracht in hun respectievelijke confrontaties in de halve finales van de play-offs in de NBA met een zege in de derde wedstrijd.

De Pacers versloegen in eigen huis New York met 111-106 in het derde duel en kijken nu tegen een 2-1-achterstand aan. Eenzelfde scenario voor de Nuggets, die Minnesota in het hol van de leeuw klopten (90-117) en zo de tussenstand op 2-1 brachten in het voordeel van de Timberwolves.

Indiana kon tegen New York rekenen op sterspeler Tyrese Haliburton, die goed was voor 35 punten. Pascal Siakam kwam tot 26 punten. Voor de Knicks volstonden de 35 punten van Donte DiVincenzo niet.

Bij de Nuggets waren Nikola Jokic en Jamal Murray de grote gangmakers met elk 24 punten. Anthony Edwards scoorde bij Minnesota 'maar' negentien punten.

De vierde wedstrijd in beide confrontaties staat zondag (lokale tijd) op de planning. Wie het eerst vier keer wint, stoot door naar de finale in zijn conference.