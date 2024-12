Peter Vandenbempt hekelt WK 2034 in Saudi-Arabië: "Het is een onwaarschijnlijk opgezet spel"

Na Qatar 2022 krijgen we Saudi-Arabië 2034. De wereldvoetbalbond FIFA schuwt de controverse niet en geeft de organisatie in de handen van een land met een zeer bedenkelijke mensenrechtenreputatie. Peter Vandenbempt zucht diep: "Het is nog maar eens een enorme kaakslag voor iedereen die zich bezighoudt met mensenrechten."

"Ik word er triest en depressief van", steekt Peter Vandenbempt van wal. Onze analist ziet dat we weer "een controversiële keuze krijgen na Rusland 2018 en Qatar 2022".

"Ik kijk er uiteraard niet van op. Dit stond in de sterren geschreven. Het is helemaal georkestreerd door de FIFA. Het kon alleen maar Saudi-Arabië zijn."

Hoe dat komt en waarom de stemming van vandaag slechts een formaliteit was, ergert Vandenbempt danig. "Het is het resultaat van een onwaarschijnlijk opgezet spel met voorzitter Gianni Infantino als spil."

"In 2030 organiseert de FIFA het WK in een zestal landen. Ik ben de tel zelfs kwijt. Het is pure waanzin, want de eerste 3 wedstrijden spelen we in Zuid-Amerika, de rest in Spanje, Portugal en Marokko."

"Daardoor hebben alle continenten hun WK gehad. Oceanië en Azië bleven nog over volgens een rotatiesysteem, maar plots bleef er nog maar een zeer beperkte periode over om die kandidatuur voor 2034 in te dienen."

"Normaal vraagt de voorbereiding daarvan heel veel tijd, zeker voor een WK met 48 landen. Maar dat was plots niet meer haalbaar."

"Terwijl Saudi-Arabië wél al veel langer wist wat het moest doen en dus zijn hele bidbook al klaar had. Dat konden ze bij manier van spreken een uur later al overhandigen. En zo hoefden de leden niet meer te kiezen: er was vandaag maar 1 kandidaat."