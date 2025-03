"Meer voetballende jongens en meisjes, meer fans en extra respect": Voetbal Vlaanderen stelt beleidsplan voor

za 15 maart 2025 13:50

Tegen 2028 1 op de 5 jongens en meisjes aan het voetbal in een club, dat is een van de ambities van Voetbal Vlaanderen, dat vandaag zijn nieuwe beleidsplan 2025-2028 voorstelt. Daarnaast wil de sportfederatie ook het aantal supporters fors doen stijgen, beter opgeleide coaches, méér vrouwelijke scheidsrechters én nog meer fair play in het voetbal. Algemeen directeur Philippe Rosier lichtte de plannen vanochtend toe in De Ochtend op Radio 1.

Vandaag zijn bijna 357.000 voetballers aangesloten bij een club in Vlaanderen. Dat zijn er maar liefst 28% meer dan 10 jaar geleden.



Voetbal Vlaanderen wil de komende 4 jaar de voetbalfamilie verder laten groeien. Dat is mogelijk door een nog sterkere omkadering van de voetbalgemeenschap uit te bouwen.



De basis voor het beleidsplan is gebaseerd op de resultaten van een grootschalige bevraging bij bijna 4.000 clubs, trainers, ouders, scheidsrechters en spelers.



"Het is zeker niet slecht gesteld met het jeugd- en amateurvoetbal", opent Rosier zijn betoog. "Alleen is het belangrijk dat we als federatie ambitieus zijn en een dynamiek in beweging zetten die verder uitdijt over onze 2.900 clubs en spelers."

"1 op 5 jongeren tot 15 jaar bij een voetbalclub is veel en niet veel", zegt Rosier. "Bij de jongens is dat nu 1 op 3. Maar we zien dat 36% van onze clubs een wachtlijst heeft."



"De grootste wachtlijst is in Antwerpen met 1.400 kinderen op de wachtlijst van 1 voetbalclub. Wij vinden dat elke jongen die zin heeft om te voetballen ook dat recht zou moeten hebben."



Het probleem is infrastructuur en faciliteiten. "We missen vandaag enerzijds een beetje een globale aanpak over hoe we met onze ruimte omgaan qua sport, anderzijds is er ook te weinig infrastructuur, maar er zijn ook vaak te weinig vrijwilligers en trainers", schetst Rosier.



"Heel het amateurvoetbal is gestoeld op vrijwilligers- en verenigingswerk. Het wordt moeilijker en moeilijker voor clubs om gemotiveerde vrijwillgers te vinden."



Dat wil Voetbal Vlaanderen counteren door een goed statuut. "Alles start met een goed kader waarbinnen mensen zich kunnen engageren zonder dat daar arbeiderscontracten voor nodig zijn."



"Vandaag is het statuut veel te complex, wat heel veel mensen afschrikt."

Bij de meisjes is een andere aanpak nodig. "Daar moeten we de hand in eigen boezem steken. We hadden in het verleden een heel mannelijke voetbalcultuur en dat uit zich op elk vlak."



"Meisjes voetballen tussen jongens. Maar clubs hebben vaak ook maar 4 kleedkamers. Als er dan 2 ploegen spelen, waaronder een gemengde ploeg, heb je zelfs geen kleedkamer om de meisjes te ontvangen."



Dat vraagt dus investeringen van de clubs. "Maar vooral vandaag ook heel veel creativiteit, want er is niet veel geld in het amateurvoetbal", weet Rosier.



"Maar ook trainers moeten begrijpen dat meisjes anders zijn dan jongens. We proberen een specifieke aanpak uit te rollen waarbij onze clubs gesensibiliseerd en gecoacht worden in het verwelkomen van meisjes."



"En we organiseren zelf ook meer meisjes tegen meisjes-competities. We zien dat dat een andere dynamiek teweegbrengt. Alleen stellen we vast dat we momenteel nog iets te weinig meisjes hebben en de afstand tussen de ploegen dan groter wordt. Dat mag geen remmende factor zijn."

Meer fans graag en die moeten zich gedragen

Voetbal Vlaanderen wil niet alleen meer jongere spelers, het wil ook meer supporters. 7 op de 10 clubs ontvangen vandaag minder dan 100 toeschouwers per match.

"Het laatste jaar hadden we 20 procent minder supporters in de stadions", berekende Rosier. "Dat is een maatschappelijke trend. Vroeger gingen de mensen op zondag naar de kerk en in de namiddag kwam heel het dorp samen rond het voetbal."

"De kantine was vroeger vaak het grootste café van het dorp, mensen leefden er in een community met elkaar."



"Maar de maatschappij verandert en wordt veel multicultureler. De grootste club bij ons heeft 92 verschillende nationaliteiten. Die breng je niet zomaar spontaan samen in de kantine na een voetbalwedstrijd. Daar is specifiek beleid voor nodig."

