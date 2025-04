Ruben en Ine proberen interview van Lotte Kopecky te doorgronden: "Het is gekoppeld aan de toon in de media"

kalender zo 20 april 2025 20:35

En op het einde wint SD Worx-Protime, ook in de Amstel Gold Race. Niet met koninginnen Lotte Kopecky en Lorena Wiebes, wel met Mischa Bredewold, het zusje in de schaduw. "Heeft de winnaar altijd gelijk?", vroegen onze commentatoren zich af.

Ruben: "De ploeg die met een andere vrouw wilde winnen, wint met Mischa Bredewold. Heeft de winnaar, in deze Amstel SD Worx-Protime, altijd gelijk?" Ine: "Zeker en vast. We hebben ons tijdens de koers afgevraagd wat ze deden, maar het loopt goed af en dan hebben ze gelijk. Ze winnen niet met de te verwachten rensters, maar ze winnen wel." Ruben: "De winnares moet ook toegeven dat ze veel geluk heeft gehad." Ine: "Klopt. Mischa hoefde niet mee te draaien en kon haar benen sparen dankzij Lorena Wiebes achter zich, die dan weer zelf kon schermen met Lotte Kopecky." "Ze waren op alle fronten aanwezig, maar misschien niet met de juiste rensters zoals ze vooraf hadden gedacht. Maar ze waren er wel en op het einde zaten ze in een zetel. Bredewold is ook zelf nog naar Ellen van Dijk gesprongen. Ze had de meest frisse benen." Ruben: "Het hangt wel van kleine factoren af. Ze reden in de finale eigenlijk achter de feiten aan." Ine: "Ja, maar ze hebben nooit opgegeven. Ze zijn erin blijven geloven. Bredewold heeft constant gekoerst. Ze was misschien niet de beste, wel de slimste."

Opmerkelijk interview

Ruben: "De ploeg zei dat ze alles voor Kopecky zouden doen. Hebben we hier tactische flexibiliteit of muiterij gezien?" Ine: "Tactische flexibiliteit vind ik mooi verwoord. Ze konden niet anders doen dan aanpassen. Het was constant bijschakelen, maar ze hebben het gedaan en het is goed uitgedraaid." Ruben: "Lotte Kopecky zei: "Jullie willen koers, jullie krijgen koers." Wat doe je met die uitspraak?" "We hadden geen vraag gesteld in die richting, maar je kan je niet van de indruk ontdoen dat het gekoppeld is aan de toon in de media. Ze was gepikeerd." Ine: "Zeker. De media hebben hun rol dan goed gespeeld. We zeggen heel snel dat we geen mooie vrouwenkoers zien, maar Dwars door Vlaanderen was heel mooi. Er is wel al gekoerst geweest en alles moest in zijn plooi vallen met alle transfers." Ruben: "Vind je de columns en kritiek niet helemaal terecht?" Ine: "Ik heb me al gestoord, maar we hebben ook al koers gekregen. Is dat bij de mannen anders? Dat durf ik niet te zeggen." Ruben: "De vrouwen hebben de pech dat ze koersen in deze periode van spectaculaire wedstrijden bij de mannen." Ine: "Vorig jaar was het andersom met die solo's. Het is altijd iets."

Luik als test voor de Tour