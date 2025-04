"Ik speelde alsof het de olympische finale was": Rune verovert scalp van Alcaraz dankzij bijzondere techniek

"Ik vroeg mezelf af: "Wat heeft Djokovic gedaan om Alcaraz vorige zomer te kloppen in Parijs?""

"Dan heb ik die olympische finale nog eens in mijn hoofd afgespeeld. Een geweldige wedstrijd. Ik dacht: "Laat ik vandaag hetzelfde soort tennis spelen tegen Alcaraz.""

Holger Rune had zich mentaal helemaal klaargestoomd voor de finale tegen Alcaraz door een wedstrijd te visualiseren. En dat wierp zijn vruchten af.

In de eerste set trok de Deen een zinderende tiebreak (6-8) naar zich toe. Rune trok die lijn door en ging 2 keer door de opslag van Alcaraz in het 2e bedrijf. Bij het 1e van 3 matchpunten was het bingo.

Een domper voor Alcaraz, die in die 2e set met fysieke pijntjes af te rekenen kreeg. "We spelen al tegen elkaar sinds we 12 jaar oud zijn. Ik ben heel blij dat we het allebei zo ver geschopt hebben", toonde de Spanjaard zich een sportieve verliezer.

Rune stijgt naar de 9e plek op de ATP-ranking. Alcaraz ziet dan weer Zverev (winnaar in München) over zich heen wippen en zakt van 2 naar 3.