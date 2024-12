OFFICIEEL: WK 2030 in Spanje, Portugal en Marokko, WK 2034 gaat naar Saudi-Arabië

Grote verrassingen waren niet mogelijk, want voor beide eindrondes werd slechts één kandidatuur ingediend.

Het WK van 2030 gaat naar Spanje, Portugal en Marokko. De eerste drie duels worden evenwel gespeeld in Argentinië, Paraguay en Uruguay, dat in 1930 het allereerste WK ooit organiseerde.

De zes landen waar wedstrijden worden gespeeld, zijn zelf automatisch geplaatst en hoeven dus geen WK-kwalificatiewedstrijden te spelen.

In 2034 haalt Saudi-Arabië dan zijn slag binnen. Na Qatar mag het nu ook een WK voetbal organiseren, al stuitte dat op protest vanwege de mensenrechten in dat land.

Saudi-Arabië was evenwel de enige kandidaat voor 2034, aangezien alleen landen uit Azië en Oceanië zich konden melden als gastheer. Omdat het WK van 2026 in Amerika is (Mexico, VS en Canada) en in 2030 in Europa, Zuid-Amerika en Afrika, bleven weinig tegenstanders over.