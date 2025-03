Voetbal Vlaanderen bergt doorschuifproject rond geboortemaanden (even) op: "De geesten waren nog niet rijp"

"Op het provinciale niveau is de verdeling 60-40, op het eliteniveau zelfs 70-30. Maar we willen elk kind evenveel groeikansen geven."

Een nieuw systeem moest de nadelen van het "geboortemaandeffect" beperken. Want kinderen die in december geboren zijn, krijgen volgens de organisatie niet even veel kansen als hun oudere leeftijdsgenoten.

Na een grondige analyse beslisten we dat er momenteel onvoldoende draagvlak is bij onze clubs om de regelgeving in te voeren.

Maar vandaag raakte bekend dat de aanpassingen toch nog niet voor meteen zijn. "Weinig dossiers die de de afgelopen jaren meer stof deden opwaaien dan het geboortemaandeffect en het zogenoemde ‘roteren van de peildatum’", gaf Voetbal Vlaanderen zelf toe.

"Deze maatregel om alle kinderen op onze voetbalpleinen gelijke kansen te geven, ging normaliter in vanaf het seizoen 2025-2026, waardoor clubs 1 overgangsseizoen hadden om zich voor te bereiden."

"Toen de implementatie van het 'roteren van de peildatum' voor provinciale en interprovinciale clubs dichterbij kwam, ontstonden echter heel wat praktische vragen en andere weerstanden bij onze clubs", klinkt het.

En dus kiezen ze ervoor om het project nog even in de koelkast te stoppen. "Na een grondige analyse besliste Voetbal Vlaanderen dat er momenteel onvoldoende draagvlak is bij onze clubs om de regelgeving in dit formaat in te voeren."