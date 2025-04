De titeldroom leeft nog: Maaseik en Achel scharen zich bij laatste vier van play-offs

Krijgt het mindere seizoen toch een rooskleurig einde? Maaseik heeft zich na de gemiste BeNe Conference wel kunnen verzekeren van een plekje bij de laatste 4 in de Belgische titelstrijd. Het klopte Aalst in het beslissende derde duel en treft Haasrode Leuven in de halve finales. Achel nam de maat van Menen in eigen huis en ontmoet de kampioen.