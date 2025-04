Bram Van Driessche mag als VAR naar WK voor clubs als enige Belg tussen de 117 scheidsrechters

Het WK voor clubs van komende zomer in de Verenigde Staten is groter dan ooit. Op vlak van prijzengeld en van ploegen.



Maar voor al die wedstrijden zijn er ook veel scheidsrechters nodig. In totaal trommelt de FIFA 117 scheidsrechters op om het toernooi in goede banen te leiden.



Tussen die 117 scheidsrechters zit 1 Belg: Bram Van Driessche. De 39-jarige Van Driessche zal als videoscheidsrechter opereren.



Voor Van Driessche is het niet het eerste buitenlandse avontuur dit jaar. Hij was vorige week nog VAR in de Saudische topper tussen het Al Nassr van Cristiano Ronaldo en Al Riyadh.