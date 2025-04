Wout van Aert lapt er nog een 4e plaats bij: "Ik ben tevreden, maar het is jammer dat ik de aanval van Remco miste"

kalender zo 20 april 2025 20:47

4e, 4e en nog eens 4e. Na de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix was de 4e plaats ook het resultaat van Wout van Aert in de Amstel Gold Race. "Ik heb er het maximale uitgehaald", vertelde hij over zijn laatste voorjaarskoers, al zag hij toch ook een puntje van zelfkritiek.

Je zou er moedeloos van kunnen worden, maar Wout van Aert toonde zich geen geslagen hond nadat hij opnieuw net naast een podiumplek had gegrepen. Al voor de derde zondag op een rij, nota bene. "Ik ben tevreden met dit resultaat", hijgde hij uit. "Ik heb goed gekoerst vandaag en ik heb er het maximum uitgehaald." Van Aert hield zich goed staande in een uitputtingsslag. "Het was superzwaar. De snelheid lag de hele dag enorm hoog. Toen de finale openbrak, was het peloton al fors uitgedund." "Mijn gevoel was goed, maar het is jammer dat ik de aanval van Remco (Evenepoel) miste", vertelde Van Aert over een sleutelmoment. "Het was een inschattingsfout van mij. Ik had moeten en kunnen meegaan. Ik besefte niet genoeg dat we toen nog voor de overwinning konden rijden."

Misschien was ik het overzicht wat kwijt en was ik niet goed op de hoogte van de voorsprong van Pogacar. Ik baal dan wel een beetje, maar ik moet ook tevreden zijn. Wout van Aert

Ploegmaat Tiesj Benoot knikte. "Ook ik maakte de fout om niet mee te gaan met de aanval van Remco. Wout en ik behoorden tot de beste renners, maar veel mannen waren aan elkaar gewaagd. En ik was verrast dat zij toch nog naar voren konden rijden." "Ik zat in die fase van de wedstrijd ook wel op de limiet", gaf Van Aert toe. "Misschien was ik het overzicht wat kwijt en was ik niet goed op de hoogte van de voorsprong van Pogacar. Ik baal dan wel een beetje, maar ik moet ook tevreden zijn." Van Aert beëindigt zijn voorjaar en wordt op 9 mei aan de start van de Giro verwacht. "Ik mis een zege, maar ik ben blij met mijn niveau en hoe ik gereden heb. Ik zal nu misschien even rusten, maar ik kijk wel al uit naar de Giro." Copain Benoot nam het op voor Van Aert. "Hij wordt weer vierde. Dan kan je niet zeggen dat hij slecht was, hé. Het is gewoon niet altijd evident." "Hij wordt keer op keer vierde en is ook nog tweede in Dwars door Vlaanderen en de Brabantse Pijl. Heel weinig renners doen beter. Wint hij in Waregem, dan is de perceptie helemaal anders."