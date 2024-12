"Vrees pas in april te kunnen koersen": Evenepoel openhartig over revalidatie en actie tegen eenzaamheid

Wie beter dan Remco Evenepoel om te vlammen voor de Warmste Week? De dubbele olympische kampioen was een week na zijn zware val op training te gast bij Studio Brussel. Hij deed er zijn actie uit de doeken voor de Warmste Week en vertelde openhartig over zijn revalidatie. "Vooral 's nachts schiet ik soms nog wakker van de pijn", klonk het.

Remco Evenepoel werd vorige week nog geopereerd na zijn val op training, maar was vandaag alweer te gast bij Eva De Roo in de Studio Brussel-studio.

Hij kwam er met een zwachtel rond zijn arm zijn actie voor de Warmste Week lanceren, waarbij je iconische truitjes van de wereldkampioen tijdrijden kan winnen: niet alleen een exemplaar van Soudal-Quick Step, maar ook van het WK, BK, de Tour én de Olympische Spelen.

"Het thema van dit jaar spreekt me enorm aan", vertelde Evenepoel. Dit jaar zet de Warmste Week zich in tegen eenzaamheid. "Dat is iets waar wij als wielrenners toch ook vaak mee te maken krijgen. Ik persoonlijk ook", was Evenepoel openhartig.

"We zitten en trainen toch vaak alleen als renner. Wanneer je een slechte dag hebt op de fiets, is het vaak moeilijk om daar open over te communiceren, omdat je anderen niet wil belasten met je problemen of zorgen."



"Op dit moment is het ook nog meer dan anders bij mij. Al mijn ploeggenoten zijn nu op stage. Maar gelukkig merk ik dat er toch steeds een kleine groep is waar ik op kan terugvallen. Ik zal er sterk proberen uit te komen."