Triatleet Marten Van Riel mag in Parijs nieuwe gooi doen naar olympisch eremetaal

Marten Van Riel heeft zich zaterdag verzekerd van zijn olympische ticket op de triatlon. Onze landgenoot eindigde zesde in het Japanse Yokohama, waarmee hij aan de internationale en Belgische criteria voldoet voor de Spelen van Parijs. Van Riel greep drie jaar geleden op de Spelen in Tokio maar net naast een medaille.

Hij leek sowieso een certitude, maar Marten Van Riel heeft nu ook offcieel zijn ticket voor de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer op zak. Onze landgenoot werd zaterdag zesde in de openingsmanche van de World Triathlon Series in het Japanse Yokohama.

De 31-jarige Van Riel voldoet daarmee aan de internationale en Belgische criteria en volgt Jelle Geens, die als vijftiende finishte in Japan en al zeker was van kwalificatie, naar de Franse hoofdstad.

Van Riel kan deze zomer in Parijs een nieuwe gooi doen naar olympisch eremetaal. Op de Spelen van Tokio in 2021 finishte hij net naast het podium als vierde, op minder dan een halve minuut van het brons.

De Amerikaan Morgan Pearson stak in 1u42'05" (na 1.500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer lopen) de zege op zak. Van Riel bleef altijd in de top tien en finishte in 1u42'34", op minder dan 30 seconden van winnaar Pearson en op 14 seconden van het podium. Geens werd vijftiende in 1u43'20".

In de vrouwenwedstrijd behaalde Frankrijk een dubbele podiumplaats met Léonie Périault als winnares in 1u52'28" en Emma Lombardi als derde (1u53'08"). De Amerikaanse Taylor Knibb werd tweede (1u53'04"). Claire Michel strandde als 24e en Jolien Vermeylen als 39e.