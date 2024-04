Cruciale weken voor olympische kwalificatie: wie kan zich in april en mei verzekeren van Parijs?

Delegatieleider Olav Spahl rekent op een grote Belgische delegatie. "We zitten echt op schema voor de kwalificatie. We trekken alvast met 99 atleten naar Parijs en denken dat 150 à 160 atleten haalbaar zijn", zegt Spahl.



De komende drie maanden zijn er nog heel wat olympische tickets te verdienen. "In de atletiek komen er nog belangrijke weken aan, begin mei al met de World Relays."



"Ook in het 3x3 basketbal breekt een interessante periode aan, net als in de urban sports. In het klimmen, het breaking en het skateboarden heeft nog niemand zich geplaatst. We duimen met z'n allen om ze erbij te krijgen in Parijs."



Ook in de klassieke sporten zoals judo of roeien ziet de delegatieleider nog atleten die zich kunnen of zullen plaatsen. Voor een aantal van die atleten komen er nu belangrijke weken en maanden aan.