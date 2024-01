Fenomenale John Heymans verpulvert BR op 5.000m in Boston en haalt olympische limiet

John Heymans heeft zich in het Amerikaanse Boston met een topprestatie verzekerd van een olympisch ticket op de 5.000 meter. Onze landgenoot snelde in zaal naar een geweldige 13'03"46, anderhalve seconde onder de olympische limiet en maar liefst 14 seconden sneller dan het Belgische record.

John Heymans was met een duidelijke missie afgezakt naar de zaalmeeting in Boston. Onze 26-jarige landgenoot had zijn zinnen gezet op een olympisch ticket op de 5.000 meter.

Een ambitieus plan, want outdoor liep Heymans vorig jaar 13’14”16. Indoor stond het Belgisch record sinds vorig jaar op naam van Robin Hendrix met 13’17”65.

Maar Heymans liet zich leiden door de sterke tegenstand in Boston en overtrof zichzelf met een geweldige 13'03"46. Daarmee verpulvert hij het Belgische indoorrecord én verzekert hij zich van een ticket voor Parijs.

Met zijn nieuwe besttijd is Heymans de op één na snelste Belg ooit op de 5.000 meter. Enkel Mohammed Mourit deed (outdoor) ooit beter (12'49"71), al viel die laatste wel van zijn sokkel als dopingzondaar.