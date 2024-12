Net geen individuele medaille voor Kimeli, wel zilver voor België in het landenklassement op het EK veldlopen

Belgische Mixed Relay 7e

De nationale estafetteploeg is als 7e geëindigd bij het EK veldlopen in Antalya. Het kwartet zat nooit in de wedstrijd en speelde daardoor geen rol van betekenis.





Ziad Audah was de Belgische startloper. Dat was hij vorig jaar ook in Brussel, en toen wisselde hij zowaar als eerste. Die stunt kon hij in Antalya niet overdoen. Verre van zelfs, want hij wisselde pas als 10e.



De Belgische wedstrijd was daarmee eigenlijk al afgelopen. Daarna deed Mariska Parewyck haar job prima. Ze rukte twee plaatsen op en zette de 5e tijd neer van alle tweede lopers.



Eline Dalemans deed daarna hetzelfde, want ook zij zette de 5e tijd neer van alle derde lopers en bracht het team naar de 7e plaats.



Slotloper Tibaut Vandelannoote hield die zevende plaats vast door de zesde tijd te klokken van alle slotlopers.



Voor goud werd het een thriller, die uiteindelijk in het voordeel van Italië werd beslecht. Frankrijk en Groot-Brittannië, die respectievelijk zilver en brons wonnen, finishten allebei in dezelfde seconde als de Italianen.