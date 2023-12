2 records op 1 dag: Florine Gaspard verpulvert eigen Belgisch record op 50 meter vrije slag en mag naar de Spelen

Florine Gaspard mag haar ticket boeken voor de Spelen in Parijs. Nadat ze eerder vandaag al het Belgisch record op de 50 meter vrije slag afgesnoept had van Roos Vanotterdijk, deed ze vanavond nog eens een flinke hap van haar toptijd af.

Voor vandaag pronkte Roos Vanotterdijk met 25"17 helemaal bovenaan op de Belgische recordtabel van de 50 meter vrije slag.



Een tijd die Florine Gaspard in Amiens aan diggelen schoot. De 21-jarige Bastenaakse dook in de reeksen vanmiddag 6 honderdste seconde onder het Belgische record van Vanotterdijk. Goed voor een chrono van 25"11.



Vanavond stelde Gaspard in de finale haar pril record nog een stuk scherper. Ze legde de 50 meter vrije slag af in 24"65, bijna een halve seconde flukser dan vanmiddag.



Het levert de Waalse zwemster meteen ook een ticket op voor de Olympische Spelen in Parijs.