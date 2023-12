Brons! Valentine Dumont sluit het EK zwemmen in klein bad af met 2e Belgische medaille

Dumont zwemt naar finale op 400 meter vrije slag

Valentine Dumont heeft zich geplaatst voor de finale van de 400 meter vrije slag op het EK kortebaan in Otopeni. De 23-jarige Belgische finishte in de laatste reeks in 4'02"87 op de tweede plaats, goed voor de derde chrono in totaal en een stek in de finale van zondagavond.





De snelste tijd kwam op naam van de Française Anastasiia Kirpichnikova (4'02"77), die eerder al de titels op de 800m en 1.500m veroverde.







Camille Henveaux eindigde in dezelfde reeks op de vijfde plaats in 4'08"94. Ondanks een persoonlijk record, dat op 4'09"80 stond, zat er voor haar niet meer in dan een elfde chrono in totaal. Enkel de top acht krijgt startrecht in de finale.