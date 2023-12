Lucas Henveaux treedt met EK-medaille in de voetsporen van Pieter Timmers: "Heel tevreden"

Het was van 2017 geleden dat een Belg nog eremetaal kon veroveren op een EK in klein bad. Toen won Pieter Timmers in Kopenhagen zilver op de 100 meter vrije slag en Fanny Lecluyse brons op de 200 meter schoolslag.

6 jaar later zwom Lucas Henveaux naar brons op de 400 meter vrij. Dat deed hij met een flinke verbetering van zijn Belgisch record. Henveaux tikte aan na 3'37"91, maar liefst twee seconden sneller dan vanochtend in de reeksen.

Met dank aan een stevige slotsprint. In de laatste lengte raapte hij nog twee concurrenten op.

Het goud ging naar zijn trainingspartner: de Ier Daniel Wiffen (3'35"47). De Litouwer Danas Rapsys (3'37"80) haalde zilver op het EK in Roemenië.

"Ik ben heel tevreden met mijn tijd en het is super om met deze jongens op het podium te staan", zei Henveaux na afloop.