Redt Burnley zich nog ultiem in de Premier League? "De koppigheid van Kompany is nu zijn grootste kwaliteit"

za 27 april 2024 10:31

Voorlaatste in de Premier League, maar na een sterke reeks is Burnley back in business. Met nog 4 wedstrijden te gaan en slechts 3 punten onder een veilige stek groeit het geloof bij coach Vincent Kompany dat de degradatie te ontlopen valt. Premier League-commentator Jelle Tack wikt en weegt de kansen.

"Burnley presteert verschrikkelijk. Ik bewonder managers met een filosofie, maar je moet je aanpassen."



Zo klonk een scherpe Roy Keane in de Engelse pers na een nieuwe verliespartij van Burnley tegen Bournemouth en een 2 op 27 begin maart.



The Clarets stonden toen 11 punten verwijderd van een veilige zeventiende plek, het kalf leek al verdronken.



Maar kijk: sinds die erbarmelijke reeks verloor Vincent Kompany maar één van zijn laatste zeven wedstrijden, haalde hij 10/21 én staat Burnley pas 3 punten onder de degradatiestreep.

Kompany is altijd blijven geloven in zijn filosofie. Die vastberadenheid betaalt zich nu terug. Jelle Tack

Hoe komt het dat de trein plots wel op de rails lijkt te staan?



Jelle Tack, al jaren commentator bij Premier League-matchen, zoekt naar een verklaring.



"Kompany krijgt vaak de kritiek dat hij te koppig is, maar dat vind ik nu juist zijn grote kracht. In zijn overtuiging is het mogelijk om met positief voetbal in de Premier League te blijven. Hij gaat altijd uit van de eigen sterkte en gelooft in zijn proces."



Het woord is gevallen. Was de ploeg dan nog in opbouw?



"Ze hebben in de zomer 15 nieuwe spelers gehaald. Het vraagt tijd om al die jongens in te passen. Burnley haalt eigenlijk pas voor het eerst dit seizoen een waardig Premier League-niveau, mét verzorgd voetbal", ziet Tack.



"Waar Kompany bij mij veel krediet voor krijgt, is dat hij niet zijn hele filosofie overboord gooit wanneer het slecht gaat. Anders kom je als manager toch labiel over in mijn ogen. Die vastberadenheid betaalt hem nu uit."

Burnley speelde mooi 2-2 gelijk op Chelsea, maar mocht eigenlijk niet tevreden zijn.

De grootste vijand van Burnley? Zichzelf

"De pionnen van Kompany hebben de jongste weken veel punten gepakt, maar we moeten ook een kanttekening maken. Burnley schoot zichzelf vaak in de eigen voet door naïef te verdedigen", kadert Tack.



"Ze hebben al 24 punten verloren na een voorsprong. Enkel Brentford en Bournemouth doen slechter. Dat is dit seizoen het grote probleem gebleken. Daar maken ze nu het verschil, eindelijk kunnen ze een resultaat over de streek trekken."

"Het helpt natuurlijk ook niet wanneer je doelman vaak in de fout gaat. Burnley is het seizoen begonnen met de onervaren, maar talentvolle James Trafford in doel. Die kwam over van Manchester City en heeft de betere voeten, maar liet het vaak afweten in de lucht."



Kompany besloot dan uiteindelijk om opnieuw Arijanet Muric onder de lat te zetten.



"Die was vorig jaar de eerste keuze van Kompany in The Championship. Ik zeg niet dat hij vrij is van zonden, maar er gaan toch al minder punten verloren."

Vorig weekend verkocht Burnley Sheffield een pak slaag: 1-4 werd het op Bramall Lane.

Wordt het een eindsprint "down to the wire"?