City-coach Pep Guardiola drukt Saudische geruchten de kop in: "Kevin De Bruyne gaat nergens heen"

Manchester City-coach Pep Guardiola heeft de geruchtenmolen rond Kevin De Bruyne een halt toegeroepen. De Rode Duivel werd de voorbije dagen in verschillende media in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië, maar volgens de Spanjaard is daar geen sprake van.

"No, Kevin no va."

Het antwoord van Pep Guardiola op de vraag van een Spaanstalige journalist was glashelder. "Kevin gaat nergens heen", klonk het resoluut uit de mond van Pep Guardiola. Met één kort zinnetje mikte hij zo de transfergeruchten rond Kevin De Bruyne vakkundig in de prullenmand.

De Rode Duivel, wiens contract bij Manchester City in de zomer van 2025 afloopt, werd de voorbije dagen (opnieuw) in verband gebracht met een transfer naar Saudi-Arabië, waar hij ploegmaat zou kunnen worden van Karim Benzema bij Al Ittihad.

Maar volgens Guardiola is er van een vertrek van De Bruyne bij City dus geen sprake. "Ik ben heel tevreden met deze ploeg", vertelde hij op een persbabbel in de Verenigde Staten, waar Manchester City zich voorbereidt op het nieuwe seizoen.

"Ik weet niet wat er nog gaat gebeuren op de transfermarkt. Als iemand vertrekt, zullen we daarover praten. Maar de ploeg zal voor 85 à 95 procent hetzelfde blijven. De kwaliteiten die we hebben in onze kern zijn moeilijk te vervangen."

Als we Guardiola mogen geloven, zien we De Bruyne dus ook komend seizoen in het shirt van City. Het nieuwe seizoen in de Premier League gaat van start op 16 augustus.