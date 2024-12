Guardiola spuit mist over toekomst De Bruyne bij Man City: "Niet makkelijk, we moeten de beste oplossing vinden"

Hij was woensdag nog de grote held van Manchester City, maar of Kevin De Bruyne ook volgend seizoen in de Etihad Arena aan het werk zal zijn, is maar de vraag. Er staan al langer twijfels achter de voetbaltoekomst van de Rode Duivel en ook Pep Guardiola tast nog in het duister.

De Bruyne werd in de zomer van 2015 door de "Citizens" weggekocht bij Wolfsburg voor 76 miljoen euro, maar zes landstitels en één Champions League-trofee later zou onze landgenoot de club van zijn hart straks dus wel eens kunnen verlaten.

De voorbije zomer sprak hij openlijk over de optie om voor veel geld naar de woestijn te trekken. "Op mijn leeftijd moet je voor alles openstaan", klonk het toen. "Je praat daar (in Saudi-Arabië) over bedragen die ongelooflijk zijn."

Die vraag houdt de Manchester City -fans al maanden bezig. De 33-jarige Rode Duivel sukkelde de laatste jaren met blessures en het is een publiek geheim dat De Bruyne zijn toekomst bij City eerder al in twijfel trok.

"Er zijn spelers die voor eeuwig een impact op de nalatenschap van deze club zullen hebben. Natuurlijk is het moeilijk, maar als club moeten we de beste oplossing vinden."

"Ik zou Kevin graag opnieuw als 23-jarige speler willen hebben en hem nog voor tien jaar contracteren. Dat is wat ik zou willen, maar we zullen zien", ging de Spanjaard verder.

Ook Pep Guardiola is nog in het ongewisse over de toekomst van zijn vedette. De Spanjaard spuide vrijdag opnieuw mist over de onderhandelingen tussen KDB en de club. "Ik ben niet betrokken bij de contractbesprekingen", klonk het mysterieus.

Of De Bruyne ook zaterdag tegen Crystal Palace in de basis zal starten, is nog niet zeker. Een tweede basisplaats op vier dagen tijd is misschien te veel van het goede. "We hebben niet veel spelers, dus we zullen zien", zei Guardiola daarover.



"Het is alleszins belangrijk dat we Kevin terughebben. We zullen nog wel zien hoe hij reageert op het grote aantal wedstrijden."