Kompany staat met Burnley voor cruciale match: "Zelfs als het faliekant afloopt, zullen ze hem niet ontslaan"

Vincent Kompany staat met Burnley troosteloos op de laatste plaats in de Premier League. Dit weekend komt mede-degradatiekandidaat Sheffield United naar Turf Moor voor een zogenaamde zespuntenwedstrijd. Bij winst laait de hoop misschien op, bij verlies lijkt de degradatie nu al onoverkomelijk. Ook Matt Scrafton, voetbalman van de Burnley Gazette, weet dat het 5 voor 12 is.

"Ik kan niet anders dan zeggen dat het héél, héél zwak is." Matt Scrafton van de Burnley Gazette windt er geen doekjes om, maar ook zijn supportershart bloedt. Niemand, en al zeker de supporters niet, had dit verwacht na het fantastische vorige seizoen. "Iedereen dacht dat een scenario zoals Brentford of Brighton mogelijk zou zijn en dat Burnley meteen een middenmoter kon worden", lacht de Engelse pundit. Maar dat valt dus tegen. Er gaapt toch een grote kloof tussen de Premier League en het Championship. The Clarets zijn echt op de dool. Ze verloren 11 van hun 13 wedstrijden, maar vooral thuis staat een 0 op 21 op het rapport en dat steekt.

Een eerste thuiszege tegen directe concurrent Sheffield zou een enorme boost kunnen geven Matt Scrafton, Burnley-watcher

"Het is nog maar begin december, maar toch is het al erop of eronder", aldus Scrafton: "Een eerste thuiszege tegen directe concurrent Sheffield zou een enorme boost kunnen geven!" Sheffield is een ploeg die volgens iedereen dit jaar zal zakken en dus moet dit voor Burnley een haalbare kaart zijn. Zeker als The Clarets spelen zoals in de laatste wedstrijd tegen West Ham. Want dat is dan het positieve volgens onze Burnley-watcher: "Als ik dan toch een lichtpuntje kan aanduiden, dan is het wel dat het de laatste 2 à 3 wedstrijden iets beter loopt. " Maar goed spelen zonder dat je punten pakt, dat brengt natuurlijk niks op in het moderne voetbal. Er is dus verbetering, maar hopelijk is het niet te laat

70% van de supporters staat nog achter Kompany

Iedereen in de club is nog steeds overtuigd van het systeem van de manager. Er is opnieuw een duidelijke evolutie zichtbaar ten opzichte van vorig seizoen en de prestaties worden gestaag beter. Maar goed voetbal is 1, de punten moeten ook volgen natuurlijk. "Enkele weken geleden was er bij een deel van de fans een roep naar een ander systeem of een plan B", aldus Scrafton. Maar met de gehaalde spelers en de directe speelstijl van Kompany zijn er niet veel opties mogelijk. "Hier en daar werd er wel al wat geschoven, maar de tactiek blijft steeds dezelfde." En daarom hoor je hier en daar wat stemmen die de positie van Kompany in vraag stellen, maar dat is nog steeds een kleine minderheid volgens de journalist: "Het krediet dat hij hier opgebouwd heeft, is nog steeds eindeloos." Sommige supportersclubs hebben zelfs al een stemming gehouden en 65 tot 70% staat nog steeds achter de manager. Ook op wedstrijddagen zijn er geen gezangen of wordt hij niet uitgefloten.

Er zijn zelfs supporters van andere clubs die zich afvragen waarom er niet meer kritiek op Kompany komt vanuit de club zelf of de pers Matt Scrafton, Burnley-watcher

"Er zijn zelfs supporters van andere clubs die zich afvragen waarom er niet meer kritiek op Kompany komt vanuit de club zelf of de pers", lacht Scrafton.

Dat komt in de eerste plaats door z'n prestaties vorig seizoen, maar vooral ook het gigantische respect dat er in Engeland heerst voor de voetballer Vincent Kompany en wat hij betekend heeft in het Engelse voetbal voor Manchester City. "Want zelfs al gaat het slecht, dan nog zal hij je met zijn woorden overtuigen dat niet alles verloren is en dat je positief moet denken. Z’n charisma is enorm en af en toe is het zelfs gevaarlijk om daar niet door overweldigd te worden." "De club zelf heeft zoveel vertrouwen in de man en het project, dat zijn positie niet ter discussie staat vanuit die hoek. Ook het aankoopbeleid werd volledig geënt op zijn speelstijl. Zelfs al zou het dit seizoen faliekant aflopen, dan nog denk ik niet dat ze hem zouden ontslaan."

Cruciale maand december voor Burnley