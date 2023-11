Diepterecord van Burnley roept vragen op bij aanpak van Vincent Kompany: "Hij heeft een plan B nodig"

"Het wordt tijd dat Vincent Kompany toont dat hij maturiteit heeft opgedaan en dat hij leert uit zijn fouten."

De woorden van de Engelse analisten rond de tafel van Match of the Day zijn niet mals voor de wedstrijd van Burnley tegen West Ham United.

"Vorig jaar maakte hij indruk met zijn spel in The Championship, maar dit is het tweede jaar aan het roer. En nu zijn vooral punten nodig."

Die haalt de Belgische coach nauwelijks in de Premier League. "Dus heeft hij een plan B nodig", klinkt het.