Statistieken doen dromen, maar één groot nadeel blijft schemeren: de kwalificatiekansen van Club Brugge ontleed

Met 10 punten uit 6 wedstrijden heeft Club Brugge uitzicht op een verlengd verblijf in de Champions League, al is het met nog 2 speeldagen te gaan mathematisch nog niet zeker. Hoe kan het nog mislopen?

8 punten zouden moeten volstaan? Of waren het er 9? Door de nieuwe formule van de Champions League was het vooraf moeilijk in te schatten hoeveel punten nodig waren om een plekje in de top 24 te bemachtigen.

Met de zege tegen Sporting heeft Club Brugge zijn oogst in het kampioenenbal alvast aangedikt tot 10 punten. De Belgische kampioen staat nu op de 19e plek in het klassement, wat voorlopig een plekje in de volgende ronde oplevert.

De bovenste 8 van de leaguefase gaan direct door naar de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 gaan een tussenronde in.

Volgens de berekeningen heeft Club nu 88 procent kans om in die top 24 te zitten, met nog twee matchen te gaan. Dat is een stijging van 27 procent tegenover de vorige speeldag.