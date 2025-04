Met 5 de Champions League in: stuntzege Arsenal verzekert Premier League van extra ticket voor de groepsfase volgend seizoen

De stunt van Arsenal tegen Real Madrid in de Champions League gisterenavond betekent niet enkel goed nieuw voor de Gunners zelf, maar ook voor hun concurrenten uit eigen land.

Door de overwinning is Engeland namelijk verzekerd van hun leidersplaats op de UEFA-coëfficiëntenranking van dit seizoen. Dat is een ranglijst die bijhoudt welke landen het best presteren in de Europese competities: Champions League, Europa League en Conference League.



Bij de introductie van een groepsfase met 36 deelnemers, dit seizoen, kreeg die ranglijst meer waarde: de beste twee presterende landen, op het einde van een seizoen, krijgen namelijk een extra ticket voor de groepsfase van het Kampioenenbal.



Normaal gesproken zijn de Engelse clubs met vier vertegenwoordigers in de Champions League. Zo waren dit seizoen Manchester City, Liverpool, Arsenal en Aston Villa aanwezig. Waarbij die laatste twee nog actief zijn in de kwartfinales.



Ook in de Europa League (Tottenham en Manchester United) en de Conference League (Chelsea) tekenden ploegen uit de Premier League present.



Door de zege van Arsenal rekent de Premier League definitief af met de Italiaanse Serie A. De enige competitie die Engeland nog uit de top 2 had kunnen weren.